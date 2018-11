Albuquerque inaugura novo restaurante no Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, na segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018, pelas 15.00 horas, no Largo do Chafariz, no Funchal, na cerimónia de abertura de um novo restaurante: “A Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau”. O investimento ascende a cerca de 250.000 euros e permite a criação de 15 novos postos de trabalho.

A Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau é um projecto que deu os seus primeiros passos em 2014, com a ambição de devolver ao Queijo Serra da Estrela o prestígio de outrora.

Inspirados pelo poema “D. Dinis” que Fernando Pessoa publicou n’A Mensagem, os promotores propuseram-se a cruzar dois dos produtos mais históricos da gastronomia portuguesa: o Pastel de Bacalhau e o Queijo Serra da Estrela.

A iniciativa revelou-se um retumbante sucesso e o conceito rapidamente conquistou o seu espaço entre os mais especiais ícones gastronómicos do país.

Até hoje com duas casas próprias, na Rua Augusta em Lisboa e junto à Torre dos Clérigos no Porto, a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau tem-se afirmado como uma convicta embaixada dos sabores tradicionais portugueses.

A empresa tem como lema dar a conhecer a quem nos visita o “sabor de Portugal em 60 segundos”, numa proposta que ficou completa quando há dois anos atrás se associou ao Vinho Madeira para lançar a verdadeira experiência portuguesa.

Depois de Lisboa e Porto, é chegada agora a vez da Madeira receber um espaço da Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, que está em funcionamento no nº 14 do Largo do Chafariz no Funchal.

O espaço é, à semelhança dos anteriores, uma abordagem monoproduto ao Pastel de Bacalhau com Queijo da Serra, acompanhado da degustação de um cálice de Vinho Madeira. Todo o ambiente de loja foi trabalhado por forma a gerar no consumidor a percepção de valor acrescentado que a empresa quis importar para a experiência gastronómica que propomos. No local existirá ainda e em permanência um apontamento de showcooking dos pastéis, de acordo com o método tradicional de moldagem destes.

Esta loja surge inserida num projeto de espectro mais alargado, que contempla vários investimentos daquele grupo económico no Funchal. Todos, avançam os promotores, respeitarão a mesma matriz de criar experiências especiais, com uma forte componente de portugalidade e valor acrescentado.