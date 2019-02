Albuquerque inaugura clínica de Medicina Estética e Nutrição no Funchal

O presidente do Governo Regional visitou, esta quarta-feira (6 de Fevereiro), a nova clínica de Medicina Estética e Nutrição do Funchal (situada no 4.º andar, do número 3B da Rua Ivens).

A Becare trata-se de uma unidade privada de saúde, licenciada pelo IASAÚDE em Agosto de 2018, que reúne diversas especialidades médicas (endocrinologia, medicina interna, cirurgia vascular, cirurgia plástica, reconstrutiva e estética), para além de nutrição e psicologia.

Conforme sublinhou Albuquerque, a clínica apresenta “equipamentos técnicos únicos a nível nacional” ao nível dos tratamentos estéticos (rejuvenescimento, manchas, celulite e flacidez, etc.).

O governante realçou ainda que a clínica conta com uma equipa de “pessoas jovens e dinâmicas”. Um projecto apoiado pelo Instituto de Emprego da Madeira e Instituto de Desenvolvimento Empresarial, designadamente apoio à criação de quatro postos de trabalho, assim como do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, através da linha de crédito ‘Invest RAM’.