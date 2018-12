Albuquerque está satisfeito com as datas das Regionais 2019 e prevê Verão atípico cheio de actividade política

Miguel Albuquerque está satisfeito com as datas das eleições (Europeias a 26 de Maio, Regionais a 22 de Setembro e Legislativas a 6 de Outubro), sobretudo com aquelas que irá disputar, dizendo que foi essa data indicada pelo PSD-M ao Presidente da República.

Albuquerque está no Free State, um das nove províncias da África do Sul para assistir ao Madeira Festival Flower, mas aos jornalistas realçou que será um Verão atípico com actividades de pré-campanha e campanha política, no entanto, nada que não esteja habituado.

“Eleições europeias serão muito importantes”

Considera que as “eleições Europeias serão muito importantes”. Quanto à escolha de candidatos para eurodeputado, essa indicação será dada a Rui Rio depois do Congresso do PSD-M que decorre em Janeiro

O grande objectivo, realçou, era separar as eleições Regionais das Legislativas.