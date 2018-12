Albuquerque encara com “optimismo” o próximo ano de 2019

Na habitual apresentação de cumprimentos do Governo Regional (GR) ao representante de República para a Madeira, realizada esta manhã no Palácio de São Lourenço, Miguel Albuquerque salientou o facto de o GR ter vindo a cumprir com os objectivos propostos à população madeirense.

“Temos governado não só em função do nosso programa, mas temos sido objecto de escrutínio por parte da Assembleia legislativa da Madeira (ALM), com o governo a ser constantemente instado a comparecer na ALM, como faz parte das regras democráticas”, afirmou o líder do GR, considerando que tem assumido essa presença de forma “clara e objectiva”, defendendo as opções tomadas.

Agradeceu a colaboração institucional que Ireneu Barreto tem tido para com o GR e a Madeira, garantindo que continuará a colaborar institucionalmente com o conselheiro e Representante da República na Região.

Miguel Albuquerque destacou ainda que o GR tem razões para encarar com “optimismo” o próximo ano, uma vez que os indicadores apontam para um “crescimento económico” e uma diminuição do desemprego bastante significativos.

Frisou ainda que 2019 é um ano importante onde espera acelerar o investimento público e criar condições para mais investimento privado para que a Madeira mantenha uma taxa de crescimento superior à média nacional.