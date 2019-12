Albuquerque diz que “Calheta é exemplo nacional”

O presidente do Governo Regional colocou o concelho da Calheta um município “exemplo de boa governação a nível regional e nacional”. Miguel Albuquerque participa neste momento na XXI Edição do “Convívio de Natal para os maiores de 60 anos, um evento que reúne cerca de mil calhetenses, acredita que a localidade “vai continuar a mostrar “como é que se passa de uma situação de atraso de iniquidade e de injustiça para uma sociedade de desenvolvimento com esperança e com oportunidades para todos”.

Palavras elogiosas ao executivo de Carlos Teles, um social-democrata dos ‘sete costados’ daí que o governante disse estar agradecido a todo o apoio que tem vindo a receber nos actos eleitorais com votações expressivas. Ora, como agradecimento, Albuquerque deixou a promessa da concretização de várias empreitadas, algumas em vias de conclusão (centro de saúde da calheta, Via Expresso ao centro da Ponta do Pargo), outras ainda por lançar como são os casos da ligação em túnel entre o Estreito da Calheta ao Jardim do Mar, a pista de patinagem e a requalificação do Centro de Saúde do Arco da Calheta.

A anteceder a intervenção do chefe do Executivo madeirense, Carlos Teles explicou as “três fases” da sua governação: reequilíbrio financeiro das contas da autarquia; Redução da carga fiscal e apoiar socialmente os mais desfavorecidos e, finalmente, a fase do investimento.

Apesar de o autarca reconhecer que a “estabilidade política e o bom relacionamento entre o município e o governo tem permitido o lançamento de diversas obras, o autarca disse querer mais. “Queremos investir, mas não temos o dinheiro que queríamos”, lamentou ainda que não esquecesse de enumerar um conjunto de apoios no sector do ensino e na abertura de centros sociais.