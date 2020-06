Miguel Albuquerque ficou duplamente “bastante satisfeito” com o resultado da sondagem hoje publicada na edição do DIÁRIO em relação aos sete presumíveis candidatos à Presidência da República. Satisfeito não tanto pelos 2,5% das intenções de voto atribuídas ao presidente do Governo Regional da Madeira e líder do PSD Madeira, mas sobretudo por ver “o candidato do regime”, Marcelo Rebelo de Sousa (69,6%), aquém do resultado alcançado por Mário Soares na reeleição para o cargo, em 1991, onde obteve 70,35% dos votos.

“Eu sem fazer nada tenho 2 e tal por cento e o candidato do regime não chega ao Dr. Soares depois de andar tanto tempo em propaganda balofa”, regozijou-se.

Falando à margem da visita à ‘Quinta das Vinhas’, no Estreito da Calheta, Albuquerque atirou de pronto quando questionado pelo DIÁRIO sobre o resultado obtido no estudo de opinião.

“Para mim é muito bom (...) Agora fiquei preocupado com o candidato do regime (Marcelo Rebelo de Sousa) não chega à votação do Dr. [Mário] Soares”, ironizou, satisfeito em ver que o actual Presidente da República está abaixo “daquela almejada votação” que foi a reeleição de Mário Soares, mesmo andando “por aí todos os dias em propaganda, ainda não chegou à votação do Dr. Soares e pelos vistos penso que não vai chegar”, vaticinou.

Mesmo tendo sido o penúltimo na lista dos sete hipotéticos candidatos, Albuquerque não coloca de parte a eventual candidatura a Belém: “A hipótese nunca está afastada. Temos que pensar sempre nos interesses da Madeira”, justificou.