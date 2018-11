Albuquerque anunciou redução de 40% nas mensalidades das creches

Miguel Albuquerque anunciou há pouco que no próximo ano, as mensalidades das creches vão ser reduzidas em 40% para todos os escalões de rendimentos. O anúncio foi feito no âmbito da cerimónia de pagamentos do IDE - Instituto de Desenvolvimento Empresarial, que está a decorrer agora no Forte de São Tiago.

Nesta cerimónia serão formalizados, ao abrigo dos sistemas de incentivos, apoios a 69 projetos – 66 de apoio ao funcionamento e três de apoio ao investimento –, no valor total de 1,83 milhões de euros.