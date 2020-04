Albuquerque anuncia mais 1,25 milhões de euros para as pescas

O presidente do Governo Regional anunciou, na conferência de imprensa que decorre na Quinta Vigia, a lista de entidades bancárias a que as empresas podem recorrer para terem acesso à linha de crédito para manutenção da actividade e dos postos de trabalho. Um apoio a juro zero e que, no final dos 18 meses de carência, se forem mantidos os postos de trabalho se pode transformar em apoio a fundo perdido.

Miguel Albuquerque também informou que, no próximo conselho de governo será aprovado um apoio suplementar, de 1.250.000 euros, destinado aos pescadores e armadores em actividade.