Albuquerque anuncia em directo novas medidas para a Madeira, veja aqui a videoconferência

O Conselho de Governo Regional acaba de se reunir, na Quinta Vigia, para decidir novas medidas para a Madeira no contexto da pandemia da covid-19, nomeadamente questões ligadas à educação, à saúde e à retoma de alguns sectores da actividade económica.

Veja aqui a videoconferência do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que está a ser feita a partir da sala de imprensa da Quinta Vigia. O chefe do Executivo madeirense está acompanhado pelos secretários regionais da Saúde e da Educação.

Mais informação será publicada nos próximos minutos no ‘dnoticias’.