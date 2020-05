Albuquerque ameaça com diligências em Bruxelas se não receber ajuda financeira

O pacote financeiro de 26, mil milhões de euros, 15 mil milhões a fundo perdido, ainda não chegou a Portugal vindo Bruxelas, mas Miguel Albuquerque diz que irá estar “atento” se haverá discriminação do Governo de António Costa. Se houver o presidente do Governo Regional ameaça com “diligências junto da própria Comissão” Europeia para repor uma recomendação de apoios às regiões dependentes do turismo como a Madeira.

Esta semana, em plena Assembleia Legislativa , o líder parlamentar do PSD-M disse ser razoável que a Região recebesse destas ajudas cerca de 650 milhões de euros, um número que o chefe do governo não quis comentar se abaixo de valor será uma desilusão.

Seja como for, o governante disse também estar curioso para saber “quem está solidário” com os madeirenses, o mesmo será dizer que o presidente do Governo Regional

está em ‘pulgas’ para assistir qual será a tomada de posição do Partido Socialista face a duas propostas que vão ser discutidas na Assembleia da República.

A primeira proposta será o adiamento das duas prestações relativas aos cerca 96 milhões ao abrigo do PAEF. A segunda prende-se com a autorização do financiamento na ordem dos 300 milhões de euros.

Estes pedidos permitirão, sublinhou, para que o Executivo madeirense disponibilize verbas para políticas de emergência social e continuar a ter liquidez financeira para satisfazer compromissos, um deles garantir os 100% dos vencimentos aos trabalhadores que estão em regime de lay-off e que Albuquerque sentiu necessidade em voltar a explicar.

Albuquerque falava esta manhã junto à obra, agora concluída, de reordenamento da circulação do tráfego e de melhoria da segurança rodoviária na zona das Figueirinhas, no Caniço. A empreitada, iniciada em Setembro de 2019, representa um investimento aproximado de 800 mil euros, acrescido de IVA, e teve por objectivo reformular os dois entroncamentos ali existentes – Estrada das Eiras e Estrada João Gonçalves Zarco – com a ER204.