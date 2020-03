Albuquerque afirma que “alguns cidadãos infectados não cumpriram as determinações de isolamento”

O presidente do Governo Regional afirma que temos pela frente um “desafio gigantesco”. Miguel Albuquerque anunciou o confinamento obrigatório, a partir do próximo dia 31 de Março, explicando que esta medida é necessária, uma vez que “alguns cidadãos infectados não cumpriram as determinações de isolamento”.

O governante referiu que “para evitar um descontrolo da pandemia na Região, o Governo tem a obrigação de tomar as medidas sanitárias, por base nas autoridades de Saúde regionais, no sentido de salvaguardar a nossa comunidade”.

O presidente do Governo Regional realizou, esta tarde, uma conferência de imprensa para anunciar mais medidas restritivas na Região, por forma a evitar a propagação da covid-19.