Albuquerque aborda medidas contra coronavírus na Madeira, veja o vídeo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acaba de realizar uma conferência de imprensa, via Skype.

Recorde-se que o executivo regional anunciou, esta quinta-feira, que doravante as conferências de imprensa a partir da Presidência passariam a ocorrer, exclusivamente através deste método, sendo definido um período para apresentação de perguntas pelos diferentes órgãos de comunicação.

A transmissão continua igualmente a ser feita através da página do Governo Regional no Facebook, cujo vídeo poderá também ver aqui no ‘dnoticias’.