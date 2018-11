Ajuda domiciliária para 50 idosos do Porto Santo

Actualmente existem 6 ajudantes domiciliárias a prestar apoio a 50 idosos no Porto Santo. Quem o diz é Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, que hoje deslocou-se em trabalho ao Porto Santo. Na parte da manhã, a secretária regional reuniu-se com os funcionários da Segurança Social que trabalham naquela ilha. Após o encontro que demorou quase duas horas, Rita Andrade mostrou-se satisfeita com o trabalho desenvolvido ao nível da ajuda domiciliária. “Verifiquei que estamos a dar resposta a todos os pedidos e não temos lista de espera no Porto Santo”.

Rita Andrade salientou ainda “estamos agora com uma parceria com uma IPSS que aqui na ilha nos ajudou neste trabalho, mas com financiamento do Governo Regional ( através da segurança Social)”.

Por outro lado, a secretária disse ainda ao DIÁRIO que “foi possível identificar” que alguns serviços ainda não estão disponíveis, como sejam, “uma lavandaria social, a confecção e distribuição de alimentos, mas depois da conversa que tive com os responsáveis na ilha do Porto Santo, sei que vamos futuramente implementar”.

Esta reunião serviu também “para juntar toda a equipa, nomeadamente os novos elementos, mas também para ouvir os serviços, para ir ao encontro aquela que tem sido a política de proximidade do Governo Regional”.

Já após o almoço, a secretária regional marcou presença em mais uma sessão do ‘Roteiro de Emprego’, desta vez naquela ilha, e para o qual foram convocados uma centena de desempregados inscritos no IEM. Na ocasião, Rita Andrade sublinhou que o número de desempregados do Porto Santo inscritos no IEM tem vindo a diminuir.