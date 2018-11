Ainda estão aberta as inscrições para o debate ‘A infecção VIH/SIDA: Prevenção não tem idade’

A Delegação Regional da Madeira da Fundação Portuguesa ‘A Comunidade Contra a SIDA’ (FPCCSIDA promove debate ‘A infecção VIH/SIDA: Prevenção não tem idade’ para assinalar o Dia Mundial de Luta Contra a SIDA.

O debate ocorrerá na próxima sexta-feira (dia 30 de Novembro), entre as 09h e as 12h30, no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal.

A acção será presidida, na sessão de abertura, pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Esta iniciativa parte da premissa que é fundamental sensibilizar os profissionais de saúde e a população com mais idade para o risco de infecção VIH/SIDA, bem como reduzir o estigma/ preconceito ainda associado à sexualidade do idoso.

O programa apresentará um conjunto de profissionais de diferentes áreas (Medicina, Enfermagem, Psicologia e apoio social) que irão reflectir sobre o mote deste debate.

Esta acção está direccionada para a população geral, nomeadamente estudantes, profissionais de saúde, cuidadores informais, entre outros.

A participação é gratuita com direito a certificado, mas sujeita a inscrição, mediante o envio do nome completo para o endereço electrónico fpccsida@gmail.com ou através do contacto telefónico 291 623 113. A organização ainda aceita inscrições.