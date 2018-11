Aguaceiros e nuvens dentro e fora do Funchal

A chuva volta às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê para esta terça-feira para o arquipélago um dia de céu geralmente muito nublado e de aguaceiros, com vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte, temporariamente do quadrante Oeste até ao início da manhã.

Na região do Funchal estão previstos períodos de céu muito nublado, aguaceiros pouco frequentes e vento fraco (inferior a 15 km/h). A temperatura máxima será hoje de 23ºC, não descendo os termómetros abaixo dos 16ºC.

Câmara de Lobos e Ponta do Sol voltam a ser os locais mais quentes, vão chegar aos 24ºC, Caniçal não vai além dos 20ºC, assim como Ponta do Pargo e Porto Moniz. Mais fria vai estar Santana, esta terça entre os 14ºC e os 19ºC. Santa Cruz e Porto Santo vão apresentar de acordo com o IPMA 21ºC de máxima e São Vicente 22ºC.

No mar, a temperatura está nos 20/21ºC. Vai apresentar ondas de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros na costa Norte e de Sudoeste com 1 a 2 metros na costa Sul.

Três distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte

Hoje três distritos do continente estão sob aviso amarelo devido a agitação marítima forte, que se mantém até amanhã, assim como o aviso. De acordo com o Instituto, Lisboa, Leiria e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 18 horas de hoje e as 6 horas de amanhã, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros. Por causa da agitação marítima, cinco barras do continente e Açores estão hoje fechadas e outras quatro condicionadas.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), as barras de Caminha, Esposende, São Martinho do Porto e Ericeira, no continente, e a Laje das Flores, nos Açores, estão hoje fechadas à navegação.

Quanto ao estado do tempo, o IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro onde podem ser acompanhados de trovoada e queda de neve acima de 1400 metros de altitude.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante Oeste, sendo moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida da temperatura.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 05 graus Celsius (na Guarda) e os 12 (em Faro e Aveiro) e as máximas entre os 08 (na Guarda) e os 18 (em Faro).