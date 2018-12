Agitação marítima forte até às 18 horas desta sexta-feira

A Capitania do Porto do Funchal recomenda-se que, na Costa Norte, os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo. Em causa está um aviso de agitação marítima forte, que se prolonga até às 18 horas desta sexta-feira.

Silva Ribeiro relembra que o vento vai sopra de NE fraco (7 a 12km/h) a bonaçoso (13 a 18km/h), por vezes moderado (19 a 26km/h), rodando gradualmente quadrante Sul a partir do final da manhã.

A visibilidade será boa a moderada. As ondas na Costa Norte podem atingir os 4,5 metros.