Os contratos de empreitadas públicas no primeiro Governo de Miguel Albuquerque rondaram os 312 milhões de euros. 63% desse bolo foi entregue a apenas dois grupos - AFA e Tecnovia -, apesar de disputado por 104 empresas. Equipamentos e Infra-estruturas e Águas e Resíduos foram os grandes adjudicantes. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa desta terça-feira, feriado, 25 de Fevereiro, do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

“Quase 100 baixas por dia é recorde” é outro dos temas em destaque na capa: saiba que no ano passado foram aprovadas 35.700 baixas por doença. Entretanto, na área da saúde pública contamos-lhe que o coronavírus já motivou 23 chamadas para a linha telefónica.

“Brigas na Saúde motivam queixa” é mais outro dos assuntos em foco na primeira página: “JPP entende que os direitos dos madeirenses estão em causa e pede intervenção da Provedora de Justiça”.

“Madeira desperdiça gabinete em Bruxelas” é o título da chamada de capa para a entrevista com Sara Cerdas: “O Governo Regional não tomou conta da estrutura que criou com os Açores. A constatação é feita pela eurodeputada socialista, Sara Cerdas, em entrevista ao DIÁRIO”.

Finalmente, na área do Desporto, poderá ler que “Ricardo Pinto está a montar no Parque das Nações, em Lisboa, o palco do ‘qualifier’ do ‘RedBull PumpTrack World Championship’”.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa desta terça-feira, nas bancas e em formato e-paper.

Pode ainda acompanhar-nos em www.dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha um excelente feriado e boas leituras com o seu DIÁRIO.