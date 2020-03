Advogados custaram 4,4 milhões ao Governo

No mandato anterior, o Governo Regional gastou 4,4 milhões de euros em serviços de advogados. Dois escritórios do continente são os mais beneficiados. Esta é a notícias que faz a manchete da edição e hoje.

Uma edição em que a foto principal da primeira página vai para a Cristiano Ronaldo e a família que estão na Madeira. Os filhos do futebolista madeirense deverão ficar na Madeira. Ontem, o campeonato italiano foi suspenso devido ao coronavírus que deixou toda a Itália em quarentena.

O coronavírus também tem efeitos na Região. Um casal dinamarquês ‘furou’ quarentena imposta após contacto com doente infectado e outros dois turistas italianos, com suspeitas da doença estão internados no Hospital Nélio Mendonça. Ao nível nacional, o Governo recomenda suspensão de eventos com mais de 5 mil pessoas.

Outro destaque vai para ampliação do empreendimento hidroeléctrico da Calheta, no Paul da Serra, no valor de 68 milhões de euros, vai ser inaugurada no Verão.

Tudo isto e muito mais na edição de hoje do Diário de Notícias, com actualizações constantes em dnoticias.pt e na TSF Madeira.