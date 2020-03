Adiado espectáculo ‘Garfield’ no Funchal

Na sequência dos recentes desenvolvimentos em torno do covid-19, que foi declarado pandemia, o que tem forçado o cancelamento de uma série de eventos na Madeira nos meses de Março e Abril, também a organização DIÁRIO de Notícias da Madeira decidiu adiar, para uma data mais oportuna, a realização da peça de teatro musical ‘Garfield’.

Neste sentido, a entidade organizadora decidiu que os interessados podem reaver o valor do ingresso na totalidade na Loja DIÁRIO na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, a partir de 13 de Março, devendo trazer o bilhete de entrada do evento para validação do QR Code na loja.

A organização refere que apenas a apresentação da factura não será válida, sendo obrigatória a apresentação do ‘ticket’ da bilheteira Last2ticket.

Apenas esta loja na Rua Dr. Fernão de Ornelas poderá fazer a devolução do valor de todos os bilhetes emitidos em todos os postos de venda físicos.

Já os bilhetes que foram adquiridos ‘on-line’ vão ser devolvidos automaticamente ao cliente pela bilheteira Last2ticket.

Para mais algum esclarecimento, os interessados deverão ligar para 291202300 ou enviar as dúvidas para o endereço electrónico [email protected]