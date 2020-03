Adiado 78.º Encontro oficial dos ‘Amigos Fiat Madeira’

Mais um evento adiado no âmbito da contenção da pandemia do novo coronavírus. Os coordenadores do grupo ‘Amigos Fiat Madeira’ (AFM) anunciaram o adiamento do 78.º Encontro oficial AFM, que iria realizar-se nos dias 19 a 22 de Março no Porto-Santo.

“Lamentamos o adiamento deste nosso já tradicional convívio, mas o mesmo acontece por razões de saúde pública e da garantia da segurança e do bem-estar dos membros do nosso grupo e de toda a população, esperando toda a compreensão dos participantes, simpatizantes, parceiros e público em geral especialmente aos nossos conterrâneos porto-santenses que muito simpatizam com o nosso grupo”, refere a organização num comunicado dirigido à imprensa.

O grupo ressalva que o evento poderá vir a ser realizado no decorrer do ano 2020, “dependendo da evolução da actual situação”.

Informa ainda que os participantes inscritos no evento, podem requerer o reembolso do valor da sua inscrição, bastando para isso que enviar o seu NIB aos coordenadores dos AFM.