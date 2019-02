Adesão à greve na Educação quase duplicou no turno da tarde

A Secretaria Regional de Educação acaba de actualizar a informação sobre a adesão à greve nacional da função pública, convocada para esta quinta-feira (14 de fevereiro), na Região Autónoma da Madeira, avançando com o registo de uma adesão, no turno da tarde, de 193 dos 3131 trabalhadores não docentes, o correspondente a 6,2% do total. Informa ainda que “não houve estabelecimentos de ensino encerrados ou sem actividade lectiva”.

Ao início da tarde a Secretaria tutelada por Jorge Carvalho avançava com uma “adesão de 99 dos 2850 trabalhadores não docentes, o correspondente a 3,5% do total”. Nessa ocasião assegurou não haver estabelecimentos de ensino encerrados ou sem actividade lectiva, admitindo apenas que na EB1/PE de Visconde Cacongo “a actividade lectiva foi parcialmente afectada”.