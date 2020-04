Acumulação não permitida

A manchete do DIÁRIO desta terça-feira dá conta da existência de médicos que estão a acumular público e privado, fazendo tábua rasa da limitação à mobilidade dos profissionais de saúde imposta pelo Governo Regional. Alguns clínicos continuam a fazer urgências no hospital e a atender no consultório particular, expondo os doentes a um risco maior.

‘Associações sem alimentos para distribuir’ é o tema que faz a mancha fotográfica da nossa edição. O Banco Alimentar Contra a Fome, a Cáritas e o Centro de Apoio ao Sem Abrigo desdobram-se em acções, mas a ajuda a partir de Maio está em risco. Há já famílias com muitas dificuldades. Uma reportagem a não perder nas páginas 12 e 13.

O presidente do Governo Regional ‘chamou’ a comunicação social para revelar que está a equacionar o uso obrigatório de máscara na Região. O executivo encomendou 250 mil equipamentos de protecção individual e vai distribui-los na próxima semana à população. Esta é outra das chamadas da primeira página do DIÁRIO, que segue no ‘Rasto de’ Herberto Jesus. O presidente do IASAUDE deixou de aparecer subitamente em público há um mês.

Por fim destacamos o subsídio que segue hoje para as contas dos produtores de banana. São 742 mil euros remetidos pelo Governo Regional.



Fique bem, fique na nossa companhia.

