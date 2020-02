Actriz brasileira Cláudia Raia visitou Assembleia Legislativa da Madeira

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu esta tarde a visita da actriz Cláudia Raia e do actor Jarbas Homem de Mello.

O casal brasileiro, na visita guiada pelo presidente do parlamento madeirense, ficou a conhecer o funcionamento da Assembleia bem como a história do edifício, com mais de 500 anos.

Recorde-se que Cláudia Raia está na Região a convite da Associação de Promoção da Madeira, aproveitando uma pausa de dois dias no espectáculo de comédia musical ‘ConSerto para Dois’, que os dois conceituados actores estão a encenar no Teatro Tivoli, em Lisboa.

Esta manhã, o casal foi recebido pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.