Actor madeirense Dinarte Freitas participa na série ‘Patrulha da Noite’ que estreia hoje na RTP 1

Hoje estreia na RTP 1 a série ‘Patrulha da Noite’ às 22 horas onde participa o actor madeirense Dinarte de Freitas, numa série que foi escrita por Filipe Homem Fonseca, Roberto Pereira, Eduardo Madeira, Mário Botequilha, sendo uma realização de Miguel Cadilhe.

Para além do actor madeirense Dinarte de Freitas participam também Manuel Marques, Eduardo Madeira, Gabriela Barros, Joana Pais de Brito, Joana Cunha, Luísa Ortigoso, Inês Simões, Frederico Amaral, Joana Cunha e Roberto Pereira.

A série consiste em muitas aventuras no combate ao crime e ao zelo pela segurança da população de Portugal, ou quem sabe do mundo. A actor madeirense fez um ‘live’ durante a tarde na rua e com uma máscara, a partir dos Estados Unidos da América através do seu instragran a onde fez um apelo que vejam esta série que estreia esta noite na RTP 1.