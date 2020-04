“Acredito e sei que a população de Câmara de Lobos vai vencer este desafio”

O vereador do CDS-Partido Popular à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Amílcar Figueira, reagiu à cerca sanitária imposta à freguesia com o mesmo nome por causa de vários casos de transmissão comunitária de covid-19 detectadas nas últimas horas.

“Na última reunião de Câmara o CDS tinha levantado a questão, se o município estava preparado para a eventualidade de ter de colocar cercas sanitárias no Concelho”, começa por referir. “Isto para ficarmos prevenidos, no caso de aparecer situações anormais. A esta pergunta não obtive qualquer resposta. Infelizmente o número de casos subiu num só dia para 10 casos positivos. Mas eu não vou fazer política com esta situação dramática”, garante.

Para Amílcar Figueira “a notícia de hoje que confirma um aumento assustador do número de casos positivos no nosso concelho, e em consequência disso, a colocação de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, durante 15 dias”, é aquela que “ninguém quer ouvir, seja em Câmara de Lobos ou em qualquer outra freguesia da Região”.

Admite que “houve falhas nos cuidados e descuidos onde deveria haver maior prevenção e temos a obrigação de sermos mais responsáveis, de olharmos e pensarmos uns nos outros”, alerta.

Assim, “o cerco sanitário não é a primeira experiência no país durante a pandemia de COVID-19 mas é uma medida que impõe mais restrições do que aquelas que são conhecidas com o estado de emergência”, lembra. E termina: “Como vereador do CDS de Câmara de Lobos não aceito qualquer ofensa ao povo do meu concelho, pois o que estamos a passar já se passou nas cidades mais desenvolvidas do mundo.”