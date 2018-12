Acompanhe os assuntos que estarão na ordem do dia esta terça-feira

Bastonária da Ordem dos Nutricionista visita a Madeira

Em visita à Madeira, a Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento reúne-se, pelas 9h30, com o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. Reunião acontece nas instalações da secretaria.

Apresentação de despedida à Eduardo Nunes

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto recebe, no Palácio de São Lourenço, pelas 11h15, o Coordenador do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária do Funchal, Eduardo Nunes, para apresentação de cumprimentos de despedida e de Boas Festas.

Ireneu Barreto recebe ainda, pelas 11h30, os responsáveis dos serviços da República Portuguesa na Madeira para apresentação de cumprimentos de Boas Festas.

Jantar de Natal do PS-Madeira.

O Partido Socialista – Madeira realiza o seu jantar de Natal, pelas 20 horas, na sala Fórum, no Casino da Madeira.

As intervenções políticas serão efectuadas pelo presidente do PS-Madeira, Emanuel Câmara, bem como pelo candidato do PS às eleições regionais, Paulo Cafôfo.

‘Pensardiverso’

Lançamento da revista ‘Pensardiverso’ no Teatro Baltazar Dias, pelas 16 horas.

Lançamento do livro ‘Traços da Madeira – A arte de embutir’

O Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, acolhe pelas 18 horas, a cerimónia de apresentação pública do livro ‘Traços da Madeira – A arte de embutir’.

Festa de Natal 2018

Logo depois da Missa do Parto, a Casa do Povo da Ilha em parceria com a Junta de Freguesia local, organizam uma festa de Natal.

Evento pretende promover o convívio entre gerações, bem como manter os costumes natalícios, como a celebração da missa do parto, seguida da degustação de sabores locais, como os licores, a ponchilha, as broas, entre outros.

Quanto a animação, estão programadas as actuações do Centro de Convívio da Casa do Povo da Ilha e um espectáculo ‘Vanusca e Amigas da Pequenada’.

Agenda da Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Redacção final do Decreto intitulado ‘Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019’ e do ‘Plano e Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2019 – PIDDAR 2019’.