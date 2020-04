Acompanhe em directo o Debate DIÁRIO de hoje que conta com o Bispo do Funchal

‘Vai ficar tudo bem na Igreja Madeirense?’. Este é o ponto de partida para debate DIÁRIO de hoje que centra atenções nos próximos passos de uma Igreja ainda em confinamento, mas que se prepara para regressar gradualmente à dimensão mais presencial.

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, o padre Tony Victor, o director do Museu de Arte Sacra, João Henrique Silva e o jornalista da agência Ecclesia Octávio Carmo são os convidados de hoje

Pode seguir a emissão em directo e ao vivo nesta nossa plataforma digital. Também pode fazê-lo no nosso mural no Facebook a partir das 10 horas, colocando no post da transmissão as questões que considere oportunas e que deseje ver respondidas.