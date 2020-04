O presidente do Governo Regional agendou uma teleconferência de última hora, marcada para as 19 horas deste sábado, que conta com a presença do presidente da Câmara de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, que “consistirá apenas numa declaração do Presidente do Governo Regional, sem direito a perguntas”, referiu o Gabinete da Quinta Vigia.

Foi entretanto anunciada a criação de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos.