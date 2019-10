ACIF promove sessão de informação sobre painéis solares

No âmbito do projecto SMILE (Smart Island Energy Systems), a ACIF-CCIM realiza duas sessões de informação para optimizar a instalação de painéis fotovoltaicos, a primeira das quais acontece já amanhã, dia 24 de Outubro.

A primeira sessão decorrerá, pelas 13 horas, na sede da ACIF-CCIM sita à Rua dos Aranhas, 26.

A segunda realiza-se no mesmo local e à mesma hora, no dia seguinte (25 de Outubro)

Ambas as sessões destinam-se aos portadores de painéis fotovoltaicos para autoconsumo (que não efectuam venda de energia fotovoltaica para a rede eléctrica da EEM) e permitem ter acesso a informação mais detalhada e em tempo real no sentido de tornar possível uma utilização mais eficiente dos seus painéis fotovoltaicos.

A participação nas sessões é gratuita.

Para mais informações, os interessados poderá entrar em contacto com a organização através do telefone (934 535 790(, email ([email protected]) ou na página do projecto.

Refira-se que o ‘SMILE’ é um projecto financiado pelo programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia, que tem como objectivo principal testar e demonstrar tecnologias de redes eléctricas inteligentes, entre as quais a maximização da produção e utilização da energia fotovoltaica (solar).