ACIF pediu recomendações ao Governo Regional sobre coronavírus

A ACIF enviou um ofício às “pessoas encarregues da tutela” a solicitar recomendações sobre a “melhor maneira de promover [a informação] junto de todos os associados”, revelou o presidente da Associação de Comércio do Funchal, esta segunda-feira, à margem da sessão de apresentação do projecto Innovatur ‘Inovação e Renovação das Zonas Comerciais e Turísticas’ que decorreu nas instalações da ACIF.

Jorge Veiga França explicou que ainda não recebeu resposta “oficialmene”, mas que esse ofício “também foi pedido há pouco tempo”. O presidente da ACIF acredita que a “Região e o seu sustema de Saúde estáo preparados para prestar assistência de vida e as recomendações que são necessárias”, sobre o coronavírus, apelando a que a população ligue para a linha SRS24 madeira (800 24 24 20) no caso de sintomas associados ao coronavírus, e “que esperem em sua casa”, sem “afluir aos Centros de Saúde ou Urgências”, já que “em caso de problema o vírus propaga-se mais rapidamente” em locais com grandes massas de pessoas: “Estamos a aguardar”, disse, enfatizando que “com serenidade e calma vamos aguardar estas questões”.

Jorga Veiga França reforça que “é muito importante não criar pânico na população”.