ACIF junta-se ao Banco Alimentar da Madeira para angariar alimentos

Ciente de que muitas famílias passam por dificuldades extremas que se têm agravado com as medidas impostas pelo Governo para fazer face à pandemia Covid-19, a ACIF juntou-se ao Banco Alimentar da Madeira para uma campanha de doação de bens alimentares secos ou frescos.

A campanha está em curso e os alimentos angariados serão encaminhados para quem mais precisa, refere uma nota facultada pela ACIF, salientando que o momento actual “já se repercute no aumento do número de pedidos de ajuda alimentar, com tendência para se expandir”.

Perante este aumento de pedidos de ajuda, o Banco Alimentar da Madeira só poderá ajudar se reunir um maior número de apoios, apelando assim à solidariedade de todos para “ultrapassarmos estes tempos difíceis”.

Para ajudar basta contactar o Banco alimentar através dos seguintes contactos:

Telefone: +351 291 617 839

Telemóvel: +351 967 583 368

email: [email protected]