ACIF apela ao poder local para isenção temporária das taxas municipais

No contexto do encerramento da maioria dos estabelecimentos comerciais, devido à pandemia de Covid-19, a ACIF - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, solicitou por escrito, no dia 18 de Março, a todas as autarquias da Região que suspendessem todas as taxas municipais aplicáveis às empresas locais.

“Nesta altura de quebra económica acentuada, entendemos ser fundamental não onerar as empresas com quaisquer taxas ou rendas municipais, uma vez que a sua actividade está comprometida”, sustenta a ACIF em comunicado.

A Câmara de Comércio e Indústria da Madeira realça ainda que vários municípios já deliberaram a isenção de quaisquer taxas ou rendas, pelo que espera “que outros municípios venham a seguir o exemplo”.