Acesso ao Curral das Freiras sem policiamento

Surpreendentemente a estrada de acesso ao Curral das Freiras não regista hoje qualquer operação de fiscalização por parte das autoridades. Se é certo que os residentes nesta freguesia do Concelho de Câmara de Lobos gozam de estatuto de excepção face à descontinuidade territorial - único acesso viário faz-se através do Funchal - o mesmo já não acontece em sentido inverso, ou seja, quem residente no Funchal possa deslocar-se ao Curral das Freiras. Neste último caso é apenas teórica a deslocação intermunicipal, porque na prática é possível ir do Funchal até à freguesia interior do Município de Câmara de Lobos sem ser barrado pelas autoridades.