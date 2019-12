ACAPORAMA aprova plano de atividade e orçamento para 2020

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural marcou presença na Assembleia Geral da Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACOPORAMA), que se realizou na noite de quinta-feira, na freguesia da Ilha, onde foi aprovado por unanimidade o plano de actividade e orçamento desta associação para o próximo ano.

Na oportunidade, Humberto Vasconcelos anunciou que no início do próximo ano será realizada uma reunião magna com as direções das 42 instituições existentes na Região e fez questão de voltar a enaltecer o trabalho que tem sido desenvolvido pela ACOPORAMA.

“As Casas do Povo são para o Governo Regional parceiros estratégicos no desenvolvimento rural e gostaria de valorizar o trabalho que têm feito juntos das populações, de forma exemplar”, elogiou o Secretário Regional com a pasta da Agricultura e Desenvolvimento Rural, elevando, também, o programa preparado pela ACAPORAMA, que apresenta algumas novidades, que brevemente serão anunciadas.