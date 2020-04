Academia de Línguas da Madeira promove novos cursos à distância

A Academia de Línguas da Madeira tem em marcha uma estratégia para ajudar a colmatar a quebra de alunos que é expectável que venha a acontecer, devido ao ‘lay-off’ de muitas empresas.

O propósito é que os cursos online cheguem a mais pessoas, aproveitando uma fase em que muitos pais estão em casa, a acompanhar os filhos ou porque as empresas onde trabalham estão temporariamente encerradas. “Por que não se juntarem aos filhos na aprendizagem?”

Para além ser uma medida para novos clientes, é também objectivo facilitar o acesso dos referidos cursos a pessoas que se encontrem em regime de ‘lay-off’ ou que estejam desempregadas. “Vamos ter preços especiais para estas pessoas. Por forma a que, numa situação de dificuldade, não fiquem privadas do ensino”.

A directora e fundadora da Academia de Línguas da Madeira adianta que, nesta fase de contenção da Covid-19, com a implementação de todas as medidas de restrições, com o fecho de estabelecimentos de ensino e a aposta no teletrabalho, procederam a uma reformulação das aulas e que os alunos habituais continuam, através de diferentes plataformas digitais, nos mesmos dias e mesmos horários. “Claro que há pessoas que não se adaptam, por circunstâncias várias, mas ainda é cedo para avaliar o número de desistências”.

Gabriela Oliveira acrescenta que o objectivo final de todas estas medidas é evitar que a Academia de Línguas, com 45 funcionários, precise de recorrer ao ‘lay-off’. Por agora, e tendo em conta os apoios previstos pelos governos nacional e regional, “vamos aguentar”, diz, adiantando, no entanto, que tudo vai depender do tempo que durar esta crise forçada pelo novo coronavírus.