Abertura do VII Colóquio ‘Olhares sobre o envelhecimento’ marcado para quinta-feira

O VII Colóquio ‘Olhares sobre o Envelhecimento’ realiza-se esta quinta-feira, 22 de Novembro, na Universidade da Madeira (UMa), estando a sessão de abertura marcada para as 9h15 com as presenças do Vice-Reitor da (UMa), Prof. Doutor Sílvio Fernandes, da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, e do Coordenador do Centro de Desenvolvimento Académico da UMa, Prof. Doutor Joaquim Pinheiro.

No total, serão cerca de 30 os especialistas de várias áreas científicas, que estarão reunidos, no Edifício da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, para discutirem e refletirem, nos dias 22 e 23 de Novembro, sobre a temática do Envelhecimento, numa perspectiva transversal e complementar.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do Programa Universitário para Seniores e resulta, nesta edição, de uma parceria entre o Centro de Desenvolvimento Académico da UMa e a Associação Nacional de Gerontologia Social.

A entrada é livre e não requer inscrição prévia. Os interessados na obtenção de certificado de presença deverão solicitá-lo no dia e local do evento.