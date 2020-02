ABAMA preocupada com sector devido ao vento forte na Madeira

A ABAMA – Associação Produtores da Banana da Madeira está apreensiva e preocupada com “os ventos muitos fortes” que assolaram a costa sul da ilha da Madeira, este fim de semana, derrubando e destruindo grandes quantidades de bananeiras, canas de açúcar, hortícolas e muitas variedades de frutícolas.

“A ABAMA está preocupada com o sector da banana, pois ainda estamos a recuperar do temporal 2018, do qual muitos dos associados ainda não receberam qualquer ajuda pelos prejuízos sofridos. Não queremos ser os ‘patinhos feios’ do sector primário, pois já basta o que a GESBA faz no Verão, enviando para a Meia-Serra parte da banana por nós produzida, deixando-a apodrecer em cima da terra, prejudicando o agricultor que pouco recebe pelo seu trabalho e o consumidor final que fica impedido de conseguir um preço mais acessível. Só quem não trabalha sol a sol, é que pode ficar indiferente a este desperdício”, diz através de um comunicado de imprensa.

A ABAMA lamenta que o secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, não tenha ainda vindo a público “manifestar preocupação ou insatisfação sobre estes prejuízos” e “lamentar-se na comunicação social que a banana acumula-se no porto de Lisboa, onde os responsáveis pela gestão da GESBA, nomeados pela sua secretaria, assobiam para o lado sem tomarem as devidas medidas”.