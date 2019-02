Abaixo-assinado não deu entrada na Vice-Presidência

O abaixo-assinado dos médicos de Medicina Geral e Familiar enviado por 99 profissionais afectos ao Serviço Regional de Saúde não tinha chegado até esta manhã à Vice-presidência, disse o número dois do Governo Regional, à margem da apresentação do livro de Cláudia Monteiro de Aguiar. “Esse abaixo-assinado foi divulgado na comunicação social e posso dizer-lhe que até hoje, até ter saído para esta apresentação, até 10h45, não tinha dado entrada nos serviços da Vice-Presidência qualquer documento, nem de abaixo-assinado nem de qualquer contestação”, afirmou Pedro Calado. Porque ainda não recebeu o documento onde a quase totalidade dos profissionais desta especialidade denunciam o que consideram ser ilegalidades, violação das leis laborais e problemas no atendimento aos utentes, bem como um conjunto de soluções para os problemas, o vice-presidente recusou-se a comentar. “Não vou fazer qualquer comentário com base numa peça jornalística que eu desconheço o seu conteúdo”.

Quando receber, se receber, Pedro Calado promete fazer o que faz com os restantes documentos que lhe chegam: “Se nos é apresentado um documento, nós certamente que vamos analisar e vamos promover o diálogo que foi sempre assim que trabalhamos”. O facto de os médicos optarem por enviar directamente para o vice-presidente, saltando o Secretário Regional da Saúde foi desvalorizado: “Não há aqui desautorizações, o Governo Regional é só um, só há uma equipa”, afirmou.

Pedro Calado denunciou o que acredita ser “uma rede” que está a ser montada contra o secretário regional e contra o tema da Saúde. “Essa rede tem nitidamente um efeito político e tem motivações políticas que estão a ser bem expressas, toda esta campanha está a ser muito bem orquestrada e montada por pessoas que têm aspirações políticas contra nós”, afirmou, recusando que a solução passe pelo afastamento de Pedro Ramos. “Eu não vou contribuir para aumentar mais quezílias nem mais motivações políticas de diferentes partidos políticos. Eu percebo que os partidos neste momento estão focados em querer denegrir uma situação que não tem os motivos para estar a ser denegrida da forma como está a ser”.

Em relação ao impacto que estas notícias possam ter nas eleições, já nas Europeias e nas Regionais, Pedro Calado desvaloriza. “Eu penso que a população a seu tempo vai saber distinguir muito bem quem é que efectivamente contribuiu para desenvolver a Região, quem é que efectivamente tem apresentado soluções para os problemas da Madeira. Problemas vão existir sempre, (...), em todas as áreas, não é só na área da Saúde, nós temos que estar focados em trabalhar para continuar a encontrar soluções”, disse. “Nós também temos de estar atentos e saber escolher no futuro o que é que nós queremos: se queremos um governo que governe e que apresenta soluções, ou se queremos um governo constituído por pessoas completamente manietadas pelo continente e manietadas por uma comunicação social que a única coisa que quer é o sangue e ver problemas”, finalizou.