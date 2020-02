A urgência da implementação de medidas que combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes na Madeira

A Direção do Sindicato dos Professores da Madeira realiza amanhã, dia 19 de fevereiro, pelas 16 horas, junto à Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira uma conferência de imprensa que ocorrerá após a reunião com o senhor Vice-Presidente, agendada para as 15 horas, na qual se abordará, essencialmente, a urgência da tomada de medidas que combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes na Região Autónoma da Madeira (RAM), na sequência da petição “Pela Aprovação de Medidas que Combatam o Desgaste e o Envelhecimento dos Docentes na RAM”, com milhares de assinaturas, entregue no dia 4 de fevereiro ao Presidente da Assembleia Legislativa Regional.