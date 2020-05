“A plataforma Zoom já vale mais que todas as empresas de aviação juntas”, diz Nuno Nunes

O professor universitário e investigador Nuno Nunes lembra que Bill Gates já vislumbrara que uma próxima crise se ficaria a dever a um vírus e que isso está ligado, de alguma forma, a uma crise de valores.

O investigador acredita também que a crise de biodiversidade é uma das oportunidades da Madeira, acredita Nuno Nunes.

“A plataforma Zoom vale mais que todas as empresas de aviação juntas”, aponta para explicar que as empresas de tecnologia estão a aproveitar esta crise para crescer de forma abrupta.

Dizendo que não acredita “num novo normal” Nuno Nunes defende que esta crise pode contribuir para acabar com “medidas medievais” que ainda imperam nas empresas da Região, tais como permitir que os trabalhadores organizem o trabalho em função da família e do ambiente, factores que contribuirão também para a produtividade.

Para Nuno Nunes esta crise lança uma série de oportunidades na forma de organizar os espaço público, já que podiam ser implementadas e que só atrairia mais turismo

Para o professor, é imprescindível que as entidades públicas possam ter acesso a análise de mobilidade: “Quando temos uma economia digitalizada hoje em dia, isto devia fazer pensar” Para Nuno Nunes não é possível que as soluções do país estejam dependentes do aval da grandes tecnológicas. “Temos de pensar quando é que não vamos estar dependentes das tecnologias de outras geografias”, disse.

O investigador é contra soluções de rastreamento de pessoas, no sentido de “saber o que andam a fazer”, mas acredita que é necessário investir em soluções que impeçam “engarrafamentos no Caldeirão Verde”, até porque só são pontos a favor para o turista.

‘Pensar o futuro’ é um ciclo composto por 12 conferências, todas transmitidas na nossa plataforma digital e que têm como objectivo definir estratégias globais e sectoriais para a Região que por agora sofre os impactos da pandemia, mas que, com a devida ponderação e reflexão, terá que preparar de forma sustentada o regresso à normalidade, mesmo que nova e diferente.

