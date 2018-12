‘A Noite d’ A Loja do Vinho’, ainda a decorrer na Avenida Arriaga (até às 21h), com a prova de cerca de 65 vinhos exclusivos da Madeira Wine Company, revelou-se um grande êxito, como atesta a forte adesão, sobretudo de madeirenses, que enchem o emblemático espaço situado no centro da cidade.

Com a presença de diversos produtores nacionais e regionais, os diversos vinhos exclusivos de várias regiões demarcadas e apenas disponíveis naquele espaço, estão em prova gratuitamente.