“A minha obrigação é falar a verdade”, diz Pedro Coelho que assinala “Cidade Nova” como ponto “preocupante”

“A minha obrigação é falar a verdade”. Foi com estas palavras que o presidente o município de Câmara de Lobos começou por fazer um curto balanço ao DIÁRIO à reunião de emergência que acabou há instantes e onde esteve em contacto por videoconferência com o secretário regional da Saúde que decidirá mais tarde se haverá cerca sanitária. “Ainda não está decidido. Vai depender de algumas situações”, disse. Essas situações, sabe o nosso matutino, estão relacionadas com os resultados finais dos testes a um grupo de moradores suspeitos de poderem ter contraído o covid-19 residentes num “complexo habitacional, situado na Cidade Nova, que reúne 156 fogos”.

“É uma situação preocupante”, reagiu não querendo assumir que seja “grave” e contrariando que os câmara-lobenses tivessem comportamentos sociais desaconselhados em época de estado de emergência. “Os câmara-lobenses não são irresponsáveis. Os mesmos comportamentos que vejo aqui também tenho visto noutros municípios”, observou saindo em defesa dos seus munícipes.

No entanto, o autarca câmara-lobense sabe que o “momento exige responsabilidade e, por isso, apelo a que todos cumpram aquilo que está sendo pedido pelas autoridades”.

Recorde-se que esta reunião surge na sequência de dez novos casos positivos de contágio local pelo novo coronavírus, havendo 40 outras pessoas a fazer testes de despistagem da doença, anunciou esta amanhã o presidente do Governo numa conferência de imprensa. Pedro Coelho sublinhou o “bom relacionamento” com o Governo Regional e com as restantes autoridades de saúde na Região e concelhia.