“A Madeira está na dianteira da inovação e do empreendedorismo”

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, participou, esta tarde, no demo-day do Madeira Stratup Retreat, um programa de aceleração internacional desenvolvido pela Startup Madeira e pelo Turismo de Portugal, em parceria com a NOVA SBE.

Na oportunidade, o responsável pela pasta da Economia garantiu que a Região “está na dianteira da inovação e do empreendedorismo, nomeadamente em empresas Startup”.

Apesar da grande transformação digital estar a ocorrer nos grandes centros de decisão, refere, “a Madeira é uma região hospitaleira, moderna e cosmopolita”.

Relativamente aos 11 projectos apresentados pelas empresas internacionais, o secretário regional de Economia reconhece o contributo destes empreendedores na procura de “soluções para o turismo, para que os turistas e aqueles que nos visitam possam ter ferramentas e instrumentos para melhor desfrutarem das experiências que se podem vivenciar na ilha da Madeira”.

Os empresas incubadas actuam na área do turismo e do lazer e, segundo o governante, encontram na Região as condições ideais para desenvolverem os seus projectos. “A Madeira é um grande destino turístico, tem óptimo parque hoteleiro, tem segurança e tem um conjunto de atracções e de experiências que são absolutamente únicas”, sublinhou Rui Barreto.

“O objectivo deste tipo de eventos é ciar um espaço de incubação e de criatividade para que empresas, à escala global, possam vir aqui apresentar projectos, conhecer melhor a Madeira e apresentar soluções”.

Nesta 3ª edição do Madeira Startup Retreat encontram-se a participar 11 empresas internacionais, somando um total de 44 inscrições, com o número recorde de 28 países envolvidos.

As stratups participantes nesta 3ª edição são: Local Cave (Brasil); Localie (Holanda); Oveit (Roménia); Pelagic Dive Travel (Austrália); Qwixi (Letónia); Sally Road Trips (Reino Unido); SnowPass (Portugal); SpotAR (Alemanha); Tell The Hotel (Suíça); Wanda Maps (EUA); YouTravel.me (Rússia). Como suplentes, foram indicadas a RipATrip (Portugal); Siliconbali (Portugal); Simbound Game (Roménia); Youcheck.in (Brasil).

Durante o encontro, além de trabalharem nos seus produtos e serviços, estes empreendedores tiveram oportunidade de explorar a Madeira e beneficiar dos momentos lúdicos e de lazer, acompanhados por cinco ‘local hosts’ madeirenses.

Recorde-se que, desde a 1ª edição, em 2018, este programa já reuniu na Região um total de 29 startups internacionais, 40 mentores, 93 empreendedores, representando mais de 15 nacionalidades.