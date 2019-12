A Internet começa a ser uma dependência, como o álcool e outras substâncias

Uma acção de prevenção dos comportamentos aditivos e dependências, denominada ‘O impacto das dependências na nossa sociedade’, foi promovida na tarde desta terça-feira, pela Câmara Municipal do Porto Santo, em parceria com a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) do IASAÚDE, Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Porto Santo.

Nelson Carvalho, presidente da UCAD, lembrou que os perigos estão na rua, podendo atingir não só os jovens, bem como toda a comunidade de determinada região. A substância mais activa é o álcool, seguindo-se o tabaco e a canábis.

Há contudo outras problemáticas associadas aos comportamentos aditivos, como é o caso de uma em crescendo: “as dependências de Internet que os próprios pais mais jovens não se dão conta e aos poucos vão ficando dependentes, porque existe uma utilização excessiva que se torna problemática, e vai afectar o dia-a-dia das pessoas” realçou Nelson Carvalho.

“É preciso continuar a educar e prevenir, porque a maior parte das pessoas não consome e tem uma vida adaptativa” diz o psicólogo. No entanto, acrescentou, o importante é “educar os nossos filhos e responsabilizá-los, educá-los para a autonomia, com respeito, com carinho e ensiná-los a resistir à pressão do grupo”.