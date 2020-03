“A inclusão social exige muito mais do que uma habitação”, alerta Pedro Gomes

Dando seguimento à ronda de contactos com a população do concelho do Funchal, a comissão política concelhia do PSD e os militantes da freguesia de São Gonçalo visitaram, esta semana, o Bairro do Palheiro Ferreiro, um dos muitos bairros camarários relativamente aos quais os social-democratas defendem “uma maior atenção” por parte da Câmara Municipal do Funchal.

Uma atenção que envolva “não só o devido cuidado com as condições de habitabilidade dos referidos Conjuntos Habitacionais, mas, também, a necessária dinamização de programas e iniciativas lúdicas, desportivas e culturais que contribuam para que estes espaços ganhem outra vivacidade e sejam melhor aproveitados pelas famílias que aqui vivem”, conforme sublinha Pedro Gomes, presidente da concelhia do Funchal.

E isto porque, argumenta, “qualquer política de inclusão e integração social que venha a ser implementada, neste concelho ou nos restantes concelhos da Região, exige muito mais do que a mera atribuição de uma habitação”. É preciso, segundo explica, “que seja feito um trabalho de fundo nestes bairros e que neles se promova o envolvimento de toda a comunidade, dos mais novos aos menos jovens, em acções concretas, para que todos possam sentir-se parte integrante dos mesmos, o que nem sempre acontece e acaba por ser prejudicial a quem aqui vive”.

Pedro Gomes que alerta, igualmente, para a necessidade de intervenção nalgumas destas habitações, em função da auscultação levada a cabo junto de alguns moradores. “É fundamental que, a par das acções a realizar, não deixemos degradar estes espaços, quer interiormente quer do ponto de vista das suas zonas circundantes e isso exige mais investimento por parte da Câmara Municipal do Funchal. Exige, acima de tudo, um outro compromisso com estes Munícipes, porque é esse compromisso que, localmente, faz toda a diferença e do qual muitos moradores sentem falta, neste bairros, da responsabilidade do executivo do Funchal”, concluiu.