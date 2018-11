A distância que separa Albuquerque e Cafôfo chega a Lisboa

Por um lado, Paulo Cafôfo sustenta-se na ideia de que na Região “há decepção e muito cansaço” em relação ao PSD. Por outro, Miguel Albuquerque acredita que os madeirenses querem que o executivo regional defenda os ilhéus no panorama nacional e que, por causa disso, não está em causa perder o poder para o PS nas Regionais.

Entrevistados pelo Observador, em conversas separadas, os políticos regionais fazem uma retrospectiva da mudança do ciclo político regional quando o PSD perdeu a Câmara do Funchal, depois de uma liderança de 40 anos, ao mesmo tempo que a renovação social-democrata anunciava o “fim do jardinismo” quando Albuquerque ganhou o Governo Regional.

No ano que antecede o de novas eleições regionais madeirenses, o presidente da Câmara Municipal do Funchal aponta que o seu projecto “iniciou uma coligação com a sociedade civil” e, por isso, “um novo ciclo político”, mas admite a” dificuldade que será ganhar as eleições em 2019” porque “uma coisa é o poder autárquico e a consolidação dele por maioria absoluta em 2017, na minha reeleição, outra coisa é a eleição para o governo”.

Já Miguel Albuquerque, afirma: “As pessoas já perceberam que o PS/Madeira não precisa de um cozinhado de cambalachos e cálculos interesseiros para a tomada do poder. Uma agência de comunicação não faz um programa, não consolida uma doutrina, nem uma boa governação. O PSD sempre esteve habituado a lutar: quanto mais difícil é o combate, mais o partido se une e mobiliza. Em 2019 não será diferente”.

Paulo Cafôfo acusa o executivo de Albuquerque de não cumprir com o prometido: “Voltando à “renovação”: quem vive aqui na região, e viveu a transição dentro do PSD e do Governo Regional, percebe que não ocorreram mudanças estruturais nos termos daquilo que a Região precisa. Aquilo que noto nas ruas, nas conversas, é o cansaço das pessoas. Estão desiludidas. Criou-se a ideia de que “seria” diferente mas a situação, tendo outros protagonistas, não melhorou relativamente a uma perspectiva de desenvolvimento e uma estratégia para a Região”.

Questionado pelo Observador, o Presidente do Governo Regional garante que o o Hospital da Madeira não vai ficar parado, e lembra que apesar de António Costa ter prometido um apoio de 50% e, afinal, a resolução em Conselho de Ministros apontar uma comparticipação de apenas 13%, o projecto não fica congelado: “Esperamos que a palavra dada seja reposta em sede de especialidade no Orçamento. Mas, entretanto, porque com a saúde das pessoas não se brinca e esta é uma infraestrutura demasiado importante para a Madeira, na última quinta-feira o Conselho de Governo Regional já deliberou apoiar o projecto e abriu concurso público internacional para a obra”.

Sobre o actual modelo do subsídio de mobilidade, bem como sobre as taxas de juro da dívida da Madeira à República, volta a acusar o Governo Central. Mas explica que não está em “guerra” com Lisboa, cidade onde tem “muitos amigos”, e acrescenta: “Não fui eleito para me submeter a quem quer que seja, mas para defender o que é justo para a Madeira e os madeirenses, e para esta parte atlântica de Portugal secularmente esquecida e ostracizada. Não peço impossíveis. Reclamo princípios – como o da continuidade territorial e da coesão social e económica, que são alicerces essenciais de um Estado de Direito e de um País justo, cosmopolita e próspero. Sonhar com uma Madeira melhor é um crime? Claro que não! Reclamar o que é justo é uma alucinação? De modo algum! O que eu acho é que Portugal tem demasiadas pessoas acomodadas... que depois se queixam. Não é de todo o nosso caso”.

Já Paulo Cafôfo insiste: “A minha forma de exercer o poder é claramente em coligação com a sociedade civil”. E que “a esperança encabeçada pelo Miguel Albuquerque virou desilusão. Há obviamente uma diferença entre Alberto João Jardim e Miguel Albuquerque, mas não chega para concretizar as alterações a uma nova forma de fazer e estar na política. Por isso é que insisto em dizer-lhe que em 2013 se iniciou um percurso que acredito que irá contagiar a Região, apesar da natureza diferente das eleições”.



E que, tal como o Papa Francisco se distingue de todos os que o antecedram, ou como Marcelo Rebelo de Sousa também marca diferença pela forma como faz política, o Presidente da Câmara do Funchal também quer cortar barreiras: “No sentido diferenciador, em que a forma de fazer política, as opções escolhidas, a forma pessoal da relação com o poder — o poder também é uma forma de exercício pessoal — seja diferenciadora do que existia”.