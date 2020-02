O secretário regional do Turismo e Cultura assinou, esta manhã, no Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira, o contrato de depósito da Associação da Levada dos Piornais, representada pelo presidente, João Carlos Gouveia. Estamos a falar de livros de atas, plantas registos de distribuição de água, entre outros, num total de 55 livros e 10 caixas.

Na ocasião, Eduardo Jesus falou de “uma riqueza extraordinária: as levadas transportam uma história que não se esgota só na construção, na expansão. A dimensão das levadas é acima de tudo uma dimensão humana: foi a presença humana que permitiu, mas é a presença humana que as mantém e as faz perpetuar”.

Para o secretário, este ato dá continuidade a um conjunto crescente de doações que têm vindo a ser feitas, quer por entidades, famílias e associações, entre outras, que depositam os espólios e arquivos, o que revela confiança no ABM. “ O Arquivo e Biblioteca da Madeira, em todos os momentos que há uma doação, está a ser lembrado, está a ser homenageado e a ser reconhecido”, afirmou.

O secretário regional de Turismo e Cultura, fez questão de agradecer aos colaboradores do ABM e à nova direção regional, o trabalho que está a ser desenvolvido e destacou a importância deste contrato de depósito, reforçando que “ ao merecermos a confiança através deste depósito, poderemos estar a iniciar um processo de uma riqueza extraordinária: de concentrar também aqui no ABM, muitas outras histórias das levadas, que só por si, contam uma boa parte da História desta nossa região, sendo que a Associação da Levada dos Piornais é o primeira a dar este passo”.