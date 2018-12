900 empresas criadas na Madeira em 10 meses

Bom dia caros leitores e leitoras. Nos últimos 10 meses deste ano foram constituídas, na Madeira, qualquer coisa como 903 empresas.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica igualmente que entre Janeiro e Outubro foram registadas mais 43 firmas do que em igual período de 2017, com o número de encerramentos a aumentar, situando-se, contudo, abaixo da média nacional.

E agora que estamos na recta final de 2018 fique a par das muitas promessas por cumprir. Questões consideradas prioritárias para a Região, como a revisão do subsídio de mobilidade ou a problemática das listas de espera, transitam para 2019, mas há muito mais por descobrir e relembrar.

Nesta edição, saiba ainda que o filho de CR7 está confirmado no ‘Marítimo Centenário’; que os portadores de doenças raras terão cartão próprio, na Madeira, atingindo um universo na ordem das 15 mil pessoas; por Santa Cruz a autarquia cortou e restabeleceu fornecimento de água a uma creche; e em matéria judicial conheça o caso do madeirense condenado a 14 meses de prisão por empresa ter ‘fugido’ à Segurança Social.

Já sabe que poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca a seguinte ‘palavra-chave’: dnoticias.pt.

Pode ainda visitar o nosso site, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100.0 FM.

Se ainda não é assinante, saiba de todas as vantagens e planos que temos para si aqui.

A equipa do DIÁRIO deseja-lhe uma excelente quinta-feira e faz votos de que se mantenha sempre informado/a.