830 infracções laborais em três meses

A Inspecção do Trabalho fez 2.280 acções no primeiro trimestre do ano, tendo aumentado o número de intervenções na segunda quinzena de Março, em pleno estado de emergência. Inspector regional avisa que não vai tolerar atropelos à lei. Esta é a notícia faz a manchete do DIÁRIO neste Domingo de Páscoa .

Nesta edição damos-lhe conta de que os reclusos já começaram a sair da Cancela. A decisão da ministra da Justiça de alargar regime excepcional faz com que 60 presos sejam libertados do Estabelecimento Prisional do Funchal. Os primeiros 20 saíram ontem de autocarro.

‘Madeira compra máscaras a grupo chinês’ é outro dos destaques da nossa primeira página, que expõe também os desejos dos mais novos numa época em que estão afastados da escola e dos amigos. Afirmam convictos: “Vírus tira a liberdade mas não os sonhos”! Dizemos-lhe também que a Região não registou novos casos de infecção pelo terceiro dia consecutivo e terminámos com o desafio da irmã Delina: “Olhar mais para o outro”! Nas páginas 14 e 15 pode ler a reportagem da vida de uma religiosa do Convento de Santa Clara, num altura em que há cada vez menos mulheres a enveredar pelos caminhos da fé. Na Madeira as ordens estão cada vez mais vazias.

Boas leituras e Boa Páscoa.