7,3 milhões aprovado pela Assembleia de São Vicente

Sem surpresa e para a história. O orçamento do Município de São Vicente orçado em cerca de 7,3 milhões de euros foi esta tarde aprovado na Assembleia Municipal por maioria dos deputados registando apenas duas abstenções de dois deputados do Partido Socialista numa sessão ordinária que decorreu pela primeira vez fora dos Paços do Concelho.

O momento foi presidido tal como vendo sendo costume por Aires Santos tendo a reunião acontecido esta tarde no edifício da Casa do Povo da Boaventura.

Na agenda de trabalhos constavam quatro pontos de discussão estando igualmente previsto o período antes da ordem do dia, no entanto destaque foi para a aprovação de dados referentes à implementação do regulamento geral de protecção de dados, um procedimento que está sendo desencadeado pela Associação de Municípios, no entanto o orçamento mereceu atenção dos parlamentares.

Ficou a saber-se que para o sector da educação e do ensino, a autarquia, liderada por José António Garcês, reserva mais de 124 mil euros; Para a Cultura, Desporto e Tempos Livres 356 e 407 mil euros respectivamente; Para habitação e urbanização 150 mil euros; Para o Saneamento e Salubridade cerca de 180 mil euros; Protecção Civil 247 mil euros; Desenvolvimento Económico e Social mais de 94 mil euros; Comunicação e Transportes (rede viária) 1,7 milhões de euros; Acção Social a verba ascende aos 409 mil euros e a instalação de serviços um valor de 721 mil euros.

As despesas com pessoal ascendem aos 1,5 milhões de euros e as bolsas de estudo custam 67 mil euros aos cofres da autarquia. De resto, uma boa fatia do orçamento vai para as Instituições. Ao todo são 731 mil euros, 551 mil vão para entidades sem fins lucrativos.